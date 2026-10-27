На чемпионате мира по тяжелой атлетике в Китае выступят восемь белорусов

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В китайском Нинбо стартовал чемпионат мира по тяжелой атлетике с участием белорусских штангистов, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Нашу страну представят восемь спортсменов - пять девушек и трое мужчин. Первой на помост из белорусок 29 октября выйдет Юлия Котенева, которая выступит в категории до 53 кг. Также в женский состав вошли призеры ЧЕ-2026 Алина Щепанова (до 61 кг) и Диана Мойсеевич (до 69 кг), действующая чемпионка Европы Сюзанна Володько (до 69 кг) и медалистка Олимпийских игр Дарья Наумова (до 77 кг).



Участие в мужских соревнованиях примут наши Артем Данильчик (до 70 кг), Игорь Лозко (до 95 кг) и призер недавнего континентального форума Егор Попов (до 75 кг). Кроме того, работать арбитром на турнире в Нинбо будет государственный тренер национальной команды, судья международной категории Наталья Радуховская.



Всего главный старт сезона собрал в Китае более 500 тяжелоатлетов из 98 стран, чемпионат продлится по 8 ноября.-0-