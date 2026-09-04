4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В польской Крушвице 5 и 6 сентября пройдет чемпионат Европы по академической гребле среди спортсменов не старше 23 лет с участием белорусов, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Нашу страну на молодежном континентальном форуме представят 27 гребцов в пяти видах программы. В мужской четверке парной выступят Никита Шершнев, Владислав Хрущев, Дмитрий Серебро и действующий чемпион Европы-U23 в этом виде программы Иван Макаревич. В восьмерке заявлены Матвей Огурцов, Егор Кунда, Никита Ярошук, Владимир Булавский, Анатолий Михалко, Вадим Карпеченко, Роман Мамаев, Никита Альферович и рулевая Валерия Теляк.
У девушек в одиночке легкого веса за медаль поспорит Мария Борисевич, которая ранее в этом году завоевала серебро молодежного чемпионата мира. В четверке парной будут представлены белоруски Анастасия Русак, Виктория Васильева, Доминика Буткевич и Анна Урбанович, а в восьмерке - Яна Казак, Елизавета Шестак, Антонина Лавникевич, Маргарита Кузьмичонок, Татьяна Храмкова, Диана Плисова, Кира Коваленко, Владислава Кузьменкова и рулевая Надежда Соловьева.
5 сентября на канале в Крушвице состоятся предварительные и полуфинальные заезды, призеры соревнований станут известны в воскресенье.-0-
Спорт
04 сентября 2026, 16:52
На чемпионате Европы-U23 по академической гребле выступят 27 белорусов в пяти видах
Фото из архива Белорусской федерации гребли
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