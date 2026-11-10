"Мы - максималисты и стремимся к большим победам". Призеров ЧМ по борьбе чествовали в Минспорта





На главном старте сезона белорусы добыли одно золото и четыре бронзы. Чемпионом мира в греко-римской борьбе стал Кирилл Маскевич (до 97 кг), третьи места в своих категориях заняли Шуай Мамедов (до 77 кг) и Павел Глинчук (до 130 кг). Также бронзовые награды принесли Ирина Курочкина (до 57 кг) и вольник Магомедхабиб Кадимагомедов (до 79 кг).





"Таких результатов на планетарных форумах у нас не было давно. В последние годы доминировали вольная и женская борьба, а греко-римская как-то ушла в тень. А сейчас наша команда классиков вошла в тройку лучших команд мира - это огромный успех, - отметил министр спорта Сергей Ковальчук. - Очень важно, что на мировой арене прозвучал белорусский гимн. Такое выступление внушает оптимизм перед Олимпийскими играми 2028 года. Уверен, наши атлеты способны добиться самых высоких наград. Главное - трудиться".

"Спасибо за поддержку и внимание, мы это чувствуем и ценим. Долго шел к этому успеху, в свое время принял ряд правильных решений. В команде хороший тренерский симбиоз, мы движемся в верном направлении. Рано загадывать, но верю, что все будет хорошо и в следующем году, и в Лос-Анджелесе, - сказал Маскевич. - Моя первая большая победа случилась в 2020 году на Кубке мира, это была эйфория, и все шесть лет я был в погоне за теми эмоциями. Но в момент триумфа в Астане испытал просто облегчение и спокойствие. Сейчас хочется наконец отдохнуть и уделить время семье". "Спасибо за поддержку и внимание, мы это чувствуем и ценим. Долго шел к этому успеху, в свое время принял ряд правильных решений. В команде хороший тренерский симбиоз, мы движемся в верном направлении. Рано загадывать, но верю, что все будет хорошо и в следующем году, и в Лос-Анджелесе, - сказал Маскевич. - Моя первая большая победа случилась в 2020 году на Кубке мира, это была эйфория, и все шесть лет я был в погоне за теми эмоциями. Но в момент триумфа в Астане испытал просто облегчение и спокойствие. Сейчас хочется наконец отдохнуть и уделить время семье".

Глава Белорусской федерации борьбы Алим Селимов подчеркнул, что секрет успеха - в дисциплине и желании побеждать и творить историю. "Годы работы принесли свои плоды, теперь планка поднята высоко. Я был последним чемпионом мира в греко-римской борьбе из Беларуси, и мне очень приятно, что Кирилл повторил этот успех. Пока у нас нет олимпийского чемпиона, но я надеюсь, что в ближайшее время мы покорим и эту вершину. Мы - максималисты и стремимся только к большим победам". Глава Белорусской федерации борьбы Алим Селимов подчеркнул, что секрет успеха - в дисциплине и желании побеждать и творить историю. "Годы работы принесли свои плоды, теперь планка поднята высоко. Я был последним чемпионом мира в греко-римской борьбе из Беларуси, и мне очень приятно, что Кирилл повторил этот успех. Пока у нас нет олимпийского чемпиона, но я надеюсь, что в ближайшее время мы покорим и эту вершину. Мы - максималисты и стремимся только к большим победам".

Почетной грамотой Минспорта вместе со спортсменами был награжден главный тренер национальной команды по греко-римской борьбе Игорь Петренко, также благодарность министра была объявлена представителям тренерского состава и врачам команды.-0- Почетной грамотой Минспорта вместе со спортсменами был награжден главный тренер национальной команды по греко-римской борьбе Игорь Петренко, также благодарность министра была объявлена представителям тренерского состава и врачам команды.-0-





Фото Сергея Шелега

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве спорта состоялось торжественное чествование членов национальной команды по борьбе, завоевавших медали на чемпионате мира в Астане, сообщает корреспондент БЕЛТА.