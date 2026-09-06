Мужская и женская команды "Минска" выиграли Суперкубок Беларуси по хоккею на траве

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах разыграны первые трофеи нового сезона в белорусском хоккее на траве - мужской и женский Суперкубок страны, сообщает корреспондент БЕЛТА.



У девушек трофей оспаривали чемпион Беларуси сезона-25/26 ХК "Минск" и обладатель национального Кубка гродненский "Ритм". Матч закончился победой столичных девушек со счетом 4:3, хет-трик оформила Наталья Штин, а автором решающего точного броска стала Ольга Москалевич.



У парней на барановичском стадионе "Дубово-спорт" встретились брестский "Строитель" (чемпион) и "Минск" (обладатель Кубка). Столичный клуб был сильнее с результатом 5:2, четыре мяча за минчан забил Павел Корсик.-0-