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Четверг, 26 ноября 2026
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Новости
22:46
Беларусь и Таджикистан обсудили взаимодействие по линии центральных избирательных органов
Общество
22:31
В Могилеве создан оперативный штаб по раскрытию особо тяжкого преступления, совершенного сегодня
Общество
22:17
Лечение аритмии точечной заморозкой: в РНПЦ "Кардиология" внедрили новое оборудование из Китая
Общество
21:55
Финансирование новых программ планируют включить в расходную часть бюджета СГ на 2027 год - депутат
Экономика
21:50
"Авиатор" забросил десять шайб "Могилеву", "Локомотив" прервал серию поражений
Спорт
21:40
Московское "Динамо" вышло в 1/8 финала Кубка России по футболу
Спорт
21:36
Белоруски победно стартовали на гандбольном турнире в Болгарии
Спорт
21:33
Румыния попросила Германию разместить на своей территории военный контингент
В мире
21:29
"Приятно закончить выезд на победной ноте". Брылин о матче в Уфе
Спорт
21:17
Кочанова: те, кто стоял у истоков плечом к плечу с молодым Президентом, создавали прочную правовую основу государства
Общество
21:15
"Юта" вызвала Борикова в основную команду в НХЛ
Спорт
20:41
Сохранение наследия и исторической памяти. Рыженков о работе Национальной комиссии Беларуси по делам ЮНЕСКО
Политика
20:36
Футболисты "Кайрата" выиграли первый матч в Лиге конференций
Спорт