Московский "Спартак" поднялся на второе место в чемпионате России по футболу

В стартовом поединке девятого тура спартаковцы одолели на своей арене аутсайдера первенства воронежский "Факел" - 1:0. Хозяева сумели вырвать победу лишь в компенсированное время второго тайма благодаря точному удару Манфреда Угальде. Белорусский полузащитник гостей Антон Ковалев вышел в стартовом составе и был заменен на 64-й минуте встречи. После этой виктории "Спартак" обошел столичные "Динамо" и ЦСКА, "Факел" еще не одержал ни одной победы.
В другом сегодняшнем матче дебютанты российской премьер-лиги футболисты московской "Родины" в Химках сыграли вничью с казанским "Рубином" - 1:1.
Позже калининградская "Балтика" сыграет на своей арене с действующим чемпионом питерским "Зенитом", а московский "Локомотив", за который выступает белорусский нападающий Руслан Мялковский, встретится у себя дома с самарскими "Крыльями Советов" с белорусским защитником Кириллом Печениным в составе.
Лидеры турнира футболисты "Краснодара" 17 сентября сыграют в гостях с "Оренбургом". Махачкалинское "Динамо", в котором играет белорусский полузащитник Кирилл Зинович, встретится в Каспийске с ЦСКА. Футболисты "Ростова" примут на своем поле московское "Динамо", а в Самаре "Акрон" будет соперничать с грозненским "Ахматом".
Положение в группе лидеров сейчас таково: "Краснодар" - 20 очков (8 матчей), "Спартак" - 19 (9), "Динамо" (Москва) - 16 (8), ЦСКА - 16 (8), "Зенит" - 15 (8). Турнирную таблицу замыкает "Факел", набравший всего 3 очка, у "Родины" и "Акрона" по 5 зачетных баллов.-0-