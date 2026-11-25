25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Вадим Мороз продлил результативную серию в регулярном чемпионате Американской хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Минувшей ночью клуб белоруса "Тусон" на выезде в овертайме проиграл "Техасу" (3:4). Мороз отметился голом в третьем поединке подряд, забросив последнюю шайбу своей команды. По итогам встречи наш хоккеист был признан третьей звездой.



В текущем сезоне Вадим совершил 10 (6+4) результативных действий. Еще один белорусский нападающий "Тусона" Егор Бориков впервые за восемь матчей ноября ушел со льда без набранных очков. Всего у Борикова 14 (6+8) баллов в 18 играх.



Также в ночь на 25 ноября по Минску "Сан-Диего" дома уступил "Онтарио" (3:4). В составе калифорнийцев наш Егор Сидоров стал автором голевой передачи. В нынешнем чемпионате на счету Егора 7 (3+4) очков за 18 встреч.-0-