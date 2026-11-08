8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси - U20 по хоккею заняла третье место на международном Кубке Будущего с участием команд из трех стран в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В заключительном матче наша молодежка со счетом 2:6 проиграла сверстникам из России, шайбы за белорусов забрасывали Ярослав Антонов и Александр Дудич. Ранее в Санкт-Петербурге подопечные Евгения Летова победили команду Казахстана - U20 (5:3) и уступили сборной России - U18 (1:4).
С двумя очками наши хоккеисты замкнули тройку призеров, обладателем трофея стал старший российский состав - U20 (6 баллов). Серебро - у младшей хозяйской команды (4), казахи очков не набрали. Ранее сборная Беларуси - U20 также стала третьей на турнире в формате 3х3.-0-
Спорт
08 ноября 2026, 20:05
Молодежная сборная Беларуси по хоккею заняла третье место на Кубке Будущего
Фото hockey.by
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