Могилевский "Борисфен" и "Гомельские рыси" откроют чемпионат Беларуси по баскетболу 

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Могилевский "Борисфен" и "Гомельские рыси" встретятся в стартовом матче 35-го чемпионата Беларуси по баскетболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Встреча на площадке могилевского спорткомплекса "Олимпиец" начнется в 20.30 и будет транслироваться в прямом эфире телеканала "Беларусь 5". Еще два поединка состоятся 26 сентября. В центральном матче первого тура серебряные призеры прошлого первенства баскетболисты "МИНСКА" примут на своей площадке чемпиона страны "Гродно-93". В Бресте местная "Виктория" будет соперничать с обладателем бронзы витебским "Рубоном". В финальной серии прошлого сезона баскетболисты "Гродно-93" одолели "МИНСК" (3:2) и второй раз подряд завоевали золото, а всего у них десять титулов. Баскетболисты "МИНСКА" 16 раз становились чемпионами страны. В серии за бронзу "Борисфен" был сильнее "Рубона".



Встречи женского первенства начнутся 3 октября. В стартовом поединке нового сезона обладатель серебра "МИНСК" встретится у себя дома с воспитанницами РГУОР, а молодежная команда гродненской "Олимпии" примет на своей площадке бронзового призера "Горизонт" из Минской области. Действующие чемпионки Беларуси баскетболистки "Олимпии" 4 октября примут в Гродно СДЮШОР-МИНСК. В золотой серии предыдущего первенства "Олимпия" трижды подряд обыграла "МИНСК" и стала чемпионом после 13-летнего перерыва. Бронзу завоевал основной состав "Горизонта", уверенно победивший свою молодежную команду. В активе "Горизонта" 15 чемпионских титулов, у "Олимпии" девять триумфов.-0-