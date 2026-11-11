"Могилев" и "Брест" добились побед в матчах хоккейной экстралиги

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Могилева", "Бреста" и "Славутича" одержали победы в матчах 22-го тура регулярного чемпионата белорусской хоккейной экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.
"Могилев" на выезде был сильнее оршанского "Локомотива" (3:2), уступая после двух периодов со счетом 1:2. "Брест" в гостях разобрался с барановичским "Авиатором" (5:1), три из пяти шайб южане забросили в третьем периоде. Также "Химик" в Новополоцке уступил "Славутичу" (2:4), дубль за смолян оформил Илья Круглов.
После 22 туров регулярного чемпионата положение команд в верхней части турнирной таблицы экстралиги выглядит следующим образом:
1. "Металлург" (35 очков);
2. "Шахтер" (34);
3. "Гомель" (33);
4. "Славутич" (32);
5. "Динамо-Молодечно" (31);
6. "Брест" (29).
На местах с седьмого по десятое идут "Лида", "Неман", "Авиатор" и "Витебск", вне зоны плей-ин находятся "Могилев", "Локомотив", "Юность" и "Химик". Следующие матчи в чемпионате Беларуси по хоккею состоятся 14 ноября.-0-