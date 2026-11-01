"> "МЛ Витебск" возглавил таблицу чемпионата Беларуси по футболу

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "МЛ Витебск" снова возглавил турнирную таблицу футбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Сегодня действующий чемпион страны уверенно победил у себя дома футболистов "Минска" с результатом 4:0. Витебчане сразу завладели инициативой, и в течение 11 стартовых минут Радивой Босич и Бассеку Диабате дважды поразили ворота гостей. К перерыву Босич забил свой второй мяч, а Денильо Клеонизе довел дело до полного разгрома. Во втором тайме забитых мячей не было.



Футболисты "Ислочи" на поле столичного СОК "Олимпийский" одержали волевую победу над мозырской "Славией" - 3:1. Голевой дубль в этой встрече оформил Александр Свирепа, а после его точной передачи третий мяч забил Александр Бутько.



Минское "Динамо" упустило лидерство, уступив на поле Национального футбольного стадиона гродненскому "Неману" - 0:1. Единственный гол был забит на 13-й минуте игры, когда после подачи углового защитник минчан Владислав Калинин срезал мяч в свои ворота.



В Жодино футболисты "Торпедо-БелАЗа" разгромили бобруйскую "Белшину" с сухим счетом 3:0.



Результаты остальных встреч 27-го тура: "Днепр" (Могилев) - "Гомель" - 2:1, "Динамо" (Брест) - "Витебск" - 3:1, "Барановичи" - "Нафтан" (Новополоцк) - 3:0, "Арсенал" (Дзержинск) - БАТЭ (Борисов) - 1:0.



Положение в лидирующей группе после 27 туров: "МЛ Витебск" - 59 очков, "Динамо" (Минск) - 58, "Ислочь" - 58, "Динамо" (Брест) - 50, "Неман" - 46. Турнирную таблицу замыкает "Нафтан", набравший 17 очков, у БАТЭ на четыре балла больше, у "Днепра" 23 очка, у "Белшины" 24 балла.



В следующем туре встречаются:



6 ноября

"Гомель" - "Арсенал;



7 ноября

"Нафтан" - "МЛ Витебск", "Белшина" - "Ислочь", "Витебск" - "Динамо" (Минск), БАТЭ - "Торпедо-БелАЗ";



8 ноября

"Славия" - "Барановичи", "Неман" - "Днепр", "Минск" - "Динамо" (Брест).-0-