"МЛ Витебск" вернулся на первое место в таблице чемпионата Беларуси

В сегодняшнем северном дерби действующие чемпионы страны победили футболистов "Витебска" со счетом 2:0. В первом тайме отличился Радивой Босич, а после перерыва Артем Концевой установил окончательный результат этой встречи.
После этой виктории "МЛ Витебск" обошел на один балл минское "Динамо", которое одержало выездную волевую победу над футболистами "Гомеля" с результатом 2:1. Идущие третьими футболисты "Ислочи" разгромили в Новополоцке аутсайдера турнира с сухим счетом 6:0. БАТЭ на поле "Борисов-Арены" проиграл бобруйской "Белшине" - 0:1. Накануне в стартовом поединке 26-го тура "Барановичи" победили в гостях футболистов "Минска" с результатом 3:1.
Заключительные встречи состоятся 25 октября: "Арсенал" (Дзержинск) - "Днепр" (Могилев), "Славия" (Мозырь) - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино), "Неман" (Гродно) - "Динамо" (Брест).
Положение в группе лидеров: "МЛ Витебск" - 56 очков (25 матчей), "Динамо" (Минск) - 55 (25), "Ислочь" - 52 (25). Турнирную таблицу замыкает "Нафтан", набравший 17 очков, у "Днепра" на два балла больше, в активе БАТЭ 21 очко.-0-