28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "МЛ Витебск" второй год подряд стали чемпионами Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.





Сегодня в гостевом поединке 30-го тура витебчане победили бобруйскую "Белшину" со счетом 2:0.





В середине первого тайме Бассеку Диабате вывел витебчан вперед, а после перерыва окончательный результат установил Артем Концевой.

Обладателями серебряных медалей стали футболисты минского "Динамо", со счетом 2:1 переигравшие в Новополоцке местный "Нафтан", покидающий высшую лигу. Бронзовым призером впервые в истории стала "Ислочь" из Минского района, которая сегодня в Борисове сыграла вничью с БАТЭ - 1:1. Борисовчане провально выступили в этом сезоне и вместе с "Нафтаном" вылетели из элитного дивизиона. Футболисты "Витебска" с крупным результатом 4:1 разгромили у себя дома дзержинский "Арсенала", который финишировал 14-м и вскоре дважды встретится со "Слуцком" в поединках за право играть в высшей лиге в следующем сезоне. Могилевский "Днепр" сохранил прописку в элите, уверенно победив на выезде футболистов "Минска" со счетом 2:0.

Заключительные игры 36-го чемпионата Беларуси состоятся 29 ноября: "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Барановичи", "Славия" (Мозырь) - "Динамо" (Брест), "Неман" (Гродно) - "Гомель".

Положение в группе лидеров: "МЛ Витебск" - 68 очков, "Динамо" (Минск) - 67, "Ислочь" - 65. Турнирную таблицу замкнул "Нафтан", набравший 17 очков, у БАТЭ 25 зачетных баллов. Бомбардирскую гонку возглавляет форвард "Гомеля" Тимофей Симаненка, в активе которого 15 забитых мячей, на один гол отстает брестский динамовец Егор Корцов.-0-