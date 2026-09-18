"МЛ Витебск" разгромил футболистов "Арсенала" в чемпионате Беларуси

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "МЛ Витебск" прервал ничейную серию в матчах футбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.



После трех ничьих подряд сегодня действующий чемпион страны разгромил на своем поле дзержинский "Арсенал" с результатом 5:1. Пропустив мяч на 5-й минуте от Дмитрия Антилевского, хозяева забили пять мячей подряд. По голевому дублю оформили Валерий Громыко и Радивой Бошич, один раз отличился Александар Месарович. "Арсенал" не выигрывает на протяжении девяти туров подряд.



В первом сегодняшнем матче "Белшина" принимала в Бобруйске футболистов "Минска" и одержала победу со счетом 2:0. Оба мяча были забиты в первом тайме: сначала ворота гостей поразил Владислав Русенчик, а потом отличился Арсений Ачаповский. До этого бобруйчане трижды подряд сыграли вничью, а минчане добыли две виктории кряду.



Лидер турнира "Ислочь" 19 сентября примет гродненский "Неман". Минское "Динамо" после двух поражений кряду попытается набрать очки в домашней встрече с борисовским БАТЭ. В Мозыре местная "Славия" будет соперничать с аутсайдером первенства новополоцким "Нафтаном".



Заключительные поединки этого тура состоятся 20 сентября: "Барановичи" - "Гомель", "Динамо" (Брест) - "Днепр", "Витебск" - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино).



Положение в лидирующей группе сейчас таково: "Ислочь" - 45 очков (21 матч), "МЛ Витебск" - 44 (21), "Динамо" (Минск) - 40 (20), "Динамо" (Брест) - 37 (22), "Гомель" - 36 (22). Турнирную таблицу замыкает "Нафтан", набравший 11 очков, у "Днепра" 16 зачетных баллов, у БАТЭ 18 очков. Список лучших бомбардиров возглавляет Тимофей Симаненка ("Гомель"), забивший 10 мячей.-0-