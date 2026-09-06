"МЛ Витебск" примет минское "Динамо" в центральном матче 21-го тура чемпионата Беларуси 

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "МЛ Витебск" примет футболистов минского "Динамо" в центральном поединке 21-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.



В первом круге нынешнего первенства встреча двух фаворитов в Минске завершилась победой витебского клуба со счетом 3:2. А в двух матчах 1/2 финала Кубка Беларуси успех был на стороне динамовцев - 2:0 и 1:0. В прошлом туре витебчане у себя дома не сумели одолеть бобруйскую "Белшину" (1:1), а минчане также на своем поле разгромили аутсайдера турнира новополоцкий "Нафтан" (5:1). Сегодняшний поединок в Витебске начнется в 20.00 и будет транслироваться в прямом эфире телеканала "Беларусь 5".



Также сегодня "Нафтан" сыграет в Новополоцке с "Минском", в Бобруйске "Белшина" встретится с гродненским "Неманом", а футболисты "Барановичей" у себя дома будут соперничать с могилевским "Днепром". Два заключительных матча состоятся 7 сентября: "Ислочь" (Минский район) - "Арсенал" (Дзержинск), "Динамо" (Брест) - БАТЭ (Борисов).



Результаты остальных игр 21-го тура: "Славия" (Мозырь) - "Витебск" - 3:0, "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Гомель" - 1:2.



Положение в группе лидеров: "Ислочь" - 41 очко (19 матчей), "МЛ Витебск" - 39 (18), "Динамо" (18), "Гомель" - 36 (21). Турнирную таблицу замыкает "Нафтан", у которого 10 очков, у "Днепра" 15 зачетных баллов, 16 очков в активе "Белшины".-0-