"МЛ Витебск" и минское "Динамо" сыграли вничью в чемпионате Беларуси

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "МЛ Витебск" и футболисты минского "Динамо" не выявили победителя в центральном поединке 21-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.



В первом тайме у обеих команд были возможности для взятия ворот, но мяч в цель так и не попал. После перерыва игра также шла на встречных курсах, однако счет так и не был открыт - 0:0.



В Новополоцке аутсайдер турнира "Нафтан" потерпел крупное поражение от "Минска" - 0:3. Голевой дубль в этой встрече оформил Егор Зубович. В Бобруйске "Белшина" проигрывала гродненскому "Неману" со счетом 0:2, но в концовке игры сумела добыть ничью - 2:2. Футболисты "Барановичей" у себя дома победили могилевский "Днепр" - 2:1. Два заключительных матча состоятся 7 сентября: "Ислочь" (Минский район) - "Арсенал" (Дзержинск), "Динамо" (Брест) - БАТЭ (Борисов).



Результаты остальных игр 21-го тура: "Славия" (Мозырь) - "Витебск" - 3:0, "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Гомель" - 1:2.



Положение в группе лидеров: "Ислочь" - 41 очко (19 матчей), "МЛ Витебск" - 40 (19), "Динамо" - 40 (19), "Гомель" - 36 (21). Турнирную таблицу замыкает "Нафтан", у которого 10 очков, у "Днепра" 15 зачетных баллов, 16 очков в активе "Белшины".-0-