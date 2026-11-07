"МЛ Витебск" и "Ислочь" победили в играх чемпионата Беларуси

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фавориты футбольного чемпионата Беларуси сегодня проводят выездные поединки 28-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Лидер первенства действующий чемпион страны "МЛ Витебск" встречался в Новополоцке с аутсайдером "Нафтаном" и выиграл с крупным счетом 5:0. Голевой дубль оформил Бассеку Диабате, по разу отличились Валерий Громыко, Радивой Босич и Денильо Клеонизе.



"Ислочь" из Минского района в Бобруйске одержала волевую викторию над местной "Белшиной" с результатом 3:2. В начале первой половины встречи Владислав Соланович вывел хозяев вперед, реализовав пенальти, а после перерыва гости трижды поразили ворота "Белшины". Голевой дубль в свой актив записал Александр Бутько, еще один мяч забил Илья Скроботов. В самой концовке игры Владислав Соланович отличился во второй раз, сократив разрыв до минимума.



Позже футболисты минского "Динамо" сыграют в гостях у "Витебска" (начало встречи в 19.30; прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5"). Также сегодня футболисты БАТЭ примут на поле "Борисов-Арены" жодинское "Торпедо-БелАЗ".



Накануне в стартовом поединке этого тура футболисты "Гомеля" победили у себя дома дзержинский "Арсенал" со счетом 2:0. Сначала отличился Кирилл Данилин, а второй мяч забил Тимофей Симаненка, который с 14 голами возглавил список лучших бомбардиров нынешнего первенства.



Заключительные встречи этого тура пройдут 8 ноября: "Славия" (Мозырь) - "Барановичи", "Неман" (Гродно) - "Днепр", "Минск" - "Динамо" (Брест).



Положение в группе лидеров: "МЛ Витебск" - 62 очка (28 матчей), "Ислочь" - 61 (28), "Динамо" (Минск) - 58 (27), "Динамо" (Брест) - 50 (27), "Неман" - 46 (27). Турнирную таблицу замыкает новополоцкий "Нафтан", набравший 17 очков, у борисовского БАТЭ на четыре балла больше, у "Днепра" 23 очка, у бобруйской "Белшины" 24 зачетных балла.-0-