Минское "Динамо" завершает первую выездную серию сезона КХЛ в Тольятти

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" сегодня проведут второй и заключительный матч первой в сезоне КХЛ выездной серии, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Принимать "зубров" будет тольяттинская "Лада". Регулярный чемпионат-26/27 подопечные Сергея Брылина начали с трех поражений за пределами основного времени, заработав тем самым по одному очку в каждой из игр. Во всех трех матчах результативные баллы за "Динамо" набирали Сэм Энас (2+3), Тай Смит (0+5) и капитан клуба Крис Тирни (2+1).



Тольяттинцы на старте сезона также идут без побед. Команда из Самарской области потерпела четыре неудачи подряд, но почти все из них - с минимальной разницей. Единственный провал случился 11 сентября, когда "Лада" дома была разгромлена "Торпедо" (2:7). За четыре матча волжане забросили всего шесть шайб, у "зубров" за три игры уже восемь голов.



В минувшей регулярке хоккеисты из Минска и Тольятти встречались четыре раза. Столичный клуб одержал три победы, причем с крупным счетом (4:0, 7:2, 8:3). Первое в новом сезоне противостояние динамовцев и автозаводцев стартует в 18.00.-0-