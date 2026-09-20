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Минское "Динамо" завершает домашнюю серию матчем против "Автомобилиста"

Опубликовано:

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Спорт
20 сентября 2026, 09:32

Минское "Динамо" завершает домашнюю серию матчем против "Автомобилиста"

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минские динамовцы сегодня проведут второй и заключительный поединок домашней серии в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Подопечные Сергея Брылина примут екатеринбургский "Автомобилист", за который выступают экс-динамовцы Роман Горбунов и Джордан Гросс. Сезон-26/27 минчане начали с четырех неудач и только 18 сентября разжились первой победой - дома со счетом 4:1 была обыграна "Сибирь".

Защитник столичного клуба Тай Смит набирает очки во всех матчах со старта сезона. Также результативные действия в каждой игре совершал Сэм Энас, но поединок против новосибирцев лучший бомбардир прошлой регулярки пропустил из-за повреждения.

"Автомобилист" к данному моменту также провел пять матчей, у уральцев две победы, два поражения в овертайме и одно - в основное время. Коллектив из Екатеринбурга с шестью очками идет 6-м в Восточной конференции, у минчан на балл меньше и 7-я строчка на Западе.

В минувшем сезоне "Динамо" и "Авто" встречались два раза и обменялись викториями на своем льду. Поединок в Беларуси 20 марта закончился разгромом гостей - 8:2, хет-трик тогда оформил Сергей Кузнецов. Первая в новом чемпионате игра "зубров" и "лосей" стартует на "Минск-Арене" в 17.10.-0-
Теги
спорт хк Динамо-Минск
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