Минское "Динамо" встретится с "Трактором" во втором матче домашней серии

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минские динамовцы примут челябинский "Трактор" во второй игре домашней серии в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Челябинский клуб начал гостевое турне с крупного поражения от ЦСКА 28 октября (1:5), до этого "медведи" набирали очки на протяжении пяти игр подряд. Минчане же проиграли четыре из пяти последних матчей, забросив на этом отрезке всего шесть шайб. В Западной конференции "зубры" с 20 баллами идут восьмыми, уральцы с 18 очками замыкают таблицу Востока.



"У нас серьезное преимущество своего льда благодаря невероятным болельщикам. Соперник должен чувствовать это с первых минут. Нельзя ждать, пока гости станут действовать активно. Мы сами обязаны задавать темп, играть быстро и агрессивно с самого начала. У нас потрясающая поддержка, нужно использовать ее и сохранять энергию на протяжении всего матча", - сказал форвард минчан Алекс Лимож.



В минувшем регулярном чемпионате КХЛ "Динамо" и "Трактор" встречались два раза и обменялись домашними победами. Первый в сезоне-26/27 поединок "зубров" и "медведей" стартует в "Минск-Арене" в 19.10.-0-