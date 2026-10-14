Минское "Динамо" примет лидирующий в Восточной конференции КХЛ "Металлург"

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минское "Динамо" сегодня проведет первый из двух матчей очередной домашней серии в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Соперником "зубров" будет магнитогорский "Металлург", за который выступает белорусский защитник Данила Паливко. 6 октября уральцы отстранили от работы главного тренера Андрея Разина - после этого команда выиграла три матча из трех с общим счетом 13:3. "Магнитка" с 25 очками лидирует в Восточной конференции, опережая преследователей на семь и более баллов.



Минское "Динамо" начиная с конца сентября идет по графику "одно поражение - одна победа". На своем льду подопечные Сергея Брылина выглядят увереннее, чем в гостях: из девяти домашних матчей сезона "зубры" остались без очков только в одном. В таблице Запада столичный клуб делит 5-7 места с "Шанхаем" и СКА (по 17 баллов).



В минувшем регулярном чемпионате "Динамо" и "Металлург" встречались дважды, и оба раза сильнее были уральцы. Также соперник одержал победу в матче на предсезонном Кубке Минска в августе. В предыдущий раз наша команда обыгрывала магнитогорцев три с половиной года назад. Поединок "зубров" и "лис" стартует в "Минск-Арене" в 19.10.-0-