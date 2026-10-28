Минское "Динамо" примет "Барыс" на старте домашней серии в КХЛ

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минские динамовцы сегодня начнут очередную домашнюю серию в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/27, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Противостоять "зубрам" будет "Барыс" из Астаны. Казахстанский клуб продолжает в Беларуси гостевое турне, которое команда начала с победы в Новосибирске, но затем потерпела три неудачи подряд. "Динамо" из четырех предыдущих матчей также выиграло только один. У минчан 20 баллов и седьмое место в Западной конференции, астанчане идут пятыми на Востоке, набрав на очко больше.



Накануне старта домашней серии в состав "зубров" вернулся Кристиан Хенкель, который уже приступил к тренировкам с командой. "Рад возможности снова выступать на высшем уровне и быть рядом с ребятами. Думаю, с физической подготовкой проблем не будет. Нужно несколько дней, чтобы набрать необходимые кондиции. Буду работать и ждать своего шанса. Хочу помогать команде, биться за эмблему клуба и получать удовольствие от хоккея", - сказал защитник.



В минувшем сезоне "Динамо" и "Барыс" встречались дважды, оба раза сильнее оказывались наши хоккеисты. Более того, в последних 12 очных матчах за шесть лет минчане нанесли астанчанам 10 поражений. Стартовое вбрасывание в "Минск-Арене" назначено на 19.10.-0-