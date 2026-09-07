Минское "Динамо" начинает новый сезон КХЛ домашним матчем против "Торпедо"

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Минск-Арена" сегодня примет первый матч столичных динамовцев в 19-м сезоне Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.



В межсезонье столичный клуб сменил главного тренера: на место Дмитрия Квартальнова пришел другой российский специалист Сергей Брылин. "Динамо" покинули форварды Виталий Пинчук, Вадим Мороз, Егор Бориков, Вадим Шипачев и Андрей Стась, а также защитники Даррен Диц, Роб Хэмилтон и Кристиан Хенкель. Состав минчан пополнили нападающие Крис Тирни, Ретт Гарднер, Николя Обе-Кюбель, Сергей Калинин и Арсений Чухраев, игроки обороны Джейк Бишофф, Даниил Бокун и Дмитрий Кузьмин.



Первым соперником "зубров" в регулярном чемпионате-26/27 будет нижегородское "Торпедо". Летом столичный клуб провел семь матчей, из которых выиграл пять. "Динамо" заняло третью строчку на Кубке Минска и стало вторым на Кубке мэра Москвы. Волжане в августе проиграли пять встреч из шести, но в новом сезоне стартовали с победы - 5 сентября торпедовцы на выезде минимально одолели "Спартак" (1:0).



"Всегда приятно открывать чемпионат дома. Будет отличная атмосфера, мы давно ждем встречи с фанатами. Хотим зарядить болельщиков и сразу задать хороший тон всему сезону, - сказал защитник Динамо Ксавье Уэлле. - Мы готовы к старту, новый тренер подробно объяснил, чего хочет от нас. Уверен, матч будет очень конкурентным с первых минут. "Торпедо" уже провело одну игру, а мы только начинаем, поэтому нам важно сразу включиться и постараться задать свой темп".



В минувшей регулярке команды из Минска и Нижнего Новгорода встречались четырежды, победы во всех матчах одержали динамовцы. Стартовое вбрасывание в поединке "зубров" и "оленей" назначено на 19.10, также на "Минск-Арене" пройдет предматчевое шоу.-0-