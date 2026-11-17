17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минские динамовцы добыли вторую победу в выездной серии в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.





Третий матч гостевого турне минчане проводили в Нижнекамске против команды из топ-3 Восточной конференции - "Нефтехимика". Первый период прошел в равной борьбе и закончился вничью 0:0. В следующем отрезке минчане выглядели гораздо активнее соперника и нанесли втрое больше бросков. Точным оказался один - в исполнении Станислава Галиева.





Нужный счет "зубры" сохраняли вплоть до 58-й минуты, но не сумели сдержать хозяев, играя в меньшинстве. При счете 1:1 команды ожидал овертайм, который также не выявил победителя. Послематчевые броски лучше исполнили динамовцы - попытки реализовали Николай Салыго и Илья Усов. Минчане выиграли серию буллитов впервые в сезоне.





За три игры на чужом льду подопечные Сергея Брылина набрали четыре очка. Далее наша команда вернется в Минск, а через несколько дней вновь отправится на выезд. В ближайшее воскресенье "зубры" сыграют с "Барысом" в Астане, 24 ноября встретятся с "Металлургом" в Магнитогорске, а 26 ноября сойдутся с "Салаватом Юлаевым" в Уфе.-0-