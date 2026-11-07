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Минское "Динамо" догнало "Ислочь" в таблице футбольного чемпионата Беларуси 

Опубликовано:

Логотип БелТА
Спорт
07 ноября 2026, 21:37

Минское "Динамо" догнало "Ислочь" в таблице футбольного чемпионата Беларуси 

Скриншот видео
Скриншот видео
Скриншот видео
7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского "Динамо" догнали "Ислочь" в турнирной таблице чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
 
В последнем сегодняшнем поединке минчане с большим трудом одолели на выезде футболистов "Витебска" с результатом 1:0. На 32-й минуте игры полузащитник хозяев поля Роман Лисовский отправил мяч в свои ворота и этот гол оказался победным для гостей.
 
Лидер турнира действующий чемпион страны "МЛ Витебск" со счетом 5:0 разгромил в Новополоцке аутсайдера первенства "Нафтан", который покидает высшую лигу. Голевой дубль оформил Бассеку Диабате, по разу отличились Валерий Громыко, Радивой Босич и Денильо Клеонизе.
 
"Ислочь" из Минского района в Бобруйске одержала волевую викторию над местной "Белшиной" с результатом 3:2. Голевой дубль в составе победителей оформил Александр Бутько, еще один мяч забил Илья Скроботов. У бобруйчан оба мяча забил Владислав Соланович. После этой победы "Ислочь" обеспечила себе первые в истории медали национального первенства и участие в еврокубках в следующем сезоне.
 
Также сегодня футболисты БАТЭ одолели на поле "Борисов-Арены" жодинское "Торпедо-БелАЗ" - 1:0. Победный мяч забил Владислав Варакса, реализовавший пенальти на 89-й минуте встречи. До этого борисовчане потерпели четыре поражения подряд.
 
Накануне в стартовом поединке 28-го тура футболисты "Гомеля" победили у себя дома дзержинский "Арсенал" со счетом 2:0. Сначала отличился Кирилл Данилин, а второй мяч забил Тимофей Симаненка, который с 14 голами возглавил список лучших бомбардиров нынешнего первенства.
 
Заключительные встречи состоятся 8 ноября: "Славия" (Мозырь) - "Барановичи", "Неман" (Гродно) - "Днепр", "Минск" - "Динамо" (Брест).
 
Положение в группе лидеров: "МЛ Витебск" - 62 очка (28 матчей), "Ислочь" - 61 (28), "Динамо" (Минск) - 61 (28), "Динамо" (Брест) - 50 (27), "Неман" - 46 (27). Турнирную таблицу замыкает новополоцкий "Нафтан", набравший 17 очков, 23 балла у "Днепра", БАТЭ и "Белшина" набрали по 24 очка.-0- 
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