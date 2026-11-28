28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты минского СКА одержали десятую победу в матчах чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.



В стартовом поединке 11-го тура подопечные Дмитрия Никуленкова взяли верх над "БГУФК-СКА-РГУОР" с результатом 38:30 и поднялись на первое место в турнирной таблице. Армейцев может догнать действующий чемпион страны "Мешков Брест", который 29 ноября примет на своей площадке Минский областной гандбольный клуб (МОГК), который в прошлом туре нанес первое поражение столичному СКА. В Гродно местный "Кронон" будет соперничать с клубом "МАЗ-Орша", а гандболисты "Гомеля" сыграют у себя дома с "Машекой" из Могилева.



Турнирную таблицу возглавляет СКА, набравший 20 очков, "Мешков Брест" отстает на два балла, в активе "Кронона" и МОГК по 12 зачетных баллов.



После десяти игровых дней женского первенства лидирует "БНТУ-БелАЗ", у которого 20 очков, гродненская "Городничанка" и "Гомель" набрали по 16 баллов, у гандболисток столичного СКА 15 очков.-0-