Минские динамовцы завершат домашнюю серию матчем с "Ак Барсом"

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" в воскресном матче регулярного чемпионата КХЛ примут казанский "Ак Барс", сообщает корреспондент БЕЛТА.



В текущем месяце "зубры" провели семь матчей, из которых выиграли три. Казанцы начали октябрь с четырех поражений кряду, и только на днях прервали неудачную серию. После 16 игр обе команды набрали по 17 очков: "Динамо" идет 7-м на Западе, "Ак Барс" - 6-й на Востоке. Цвета казанского клуба защищает экс-капитан минчан Андрей Стась, который 12 октября забросил первую шайбу за новую команду.



В минувшем сезоне "Ак Барс" выбил "Динамо" из плей-офф Кубка Гагарина, выиграв четвертьфинальную серию со счетом 4:0. Оба поединка регулярного чемпионата-25/26 остались за "зубрами" (4:3, 7:3), равно как и предсезонный матч на Кубке мэра Москвы 27 августа (2:1). Новая встреча команд стартует в "Минск-Арене" в 17.10, против бывшего клуба сыграет форвард "Динамо" Владимир Алистров.-0-