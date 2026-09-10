Минские динамовцы в овертайме уступили "Шанхайским Драконам"

В четверг, 10 сентября, столичный клуб принимал "Шанхайских Драконов". Матч был посвящен грядущему Дню города Минска, символическое вбрасывание провел председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев.
Хозяева открыли счет уже на 23-й секунде встречи, отличился лучший бомбардир прошлого сезона Сэм Энас. Новичок "зубров" Арсений Чухраев набрал первый в карьере результативный балл в КХЛ, отдав голевую передачу. В конце стартовой гости отыгрались, а в середине второго отрезка и вовсе вышли вперед. Незадолго до ухода на перерыв цифры за "Динамо" сравнял Сергей Кузнецов - 2:2.
Третий период минчане также начали с быстрой шайбы, ее автором стал Крис Тирни. Во всех трех голевых атаках партнерам ассистировал защитник Тай Смит. Хозяева удерживали лидерство вплоть до 58-й минуты, но "драконы" перевели игру в овертайм, где и вырвали победу (4:3). 12 сентября "зубры" сыграют с московским "Динамо", матч пройдет в Санкт-Петербурге.-0-
Фото Сергея Шелега и Дениса Костюченко