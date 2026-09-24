Минские динамовцы в овертайме уступили одноклубникам из Москвы

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минское "Динамо" не сумело одержать третью победу подряд в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/27, сообщает корреспондент БЕЛТА.





Первый матч очередной выездной серии подопечные Сергея Брылина провели в Москве с местным "Динамо". Хозяева открыли счет уже на второй минуте, но в концовке периода "зубры" не просто отыгрались, но и вышли вперед. Сперва большинство реализовал Тай Смит, вслед за канадцем отличился Станислав Галиев. Для Смита этот гол стал дебютным в сезоне, защитник набирает очки в каждой из игр регулярки (1+8).

Во второй трети зрители увидели несколько потасовок, приведших к обоюдным удалениям. Единственная шайба была заброшена хозяевами в равных составах - 2:2. В финальной 20-минутке арбитры также были щедры на выдачу штрафов, и одним из нарушений в составе москвичей гости воспользовались - точный бросок в формате "5 на 4" нанес Владимир Алистров. Во второй трети зрители увидели несколько потасовок, приведших к обоюдным удалениям. Единственная шайба была заброшена хозяевами в равных составах - 2:2. В финальной 20-минутке арбитры также были щедры на выдачу штрафов, и одним из нарушений в составе москвичей гости воспользовались - точный бросок в формате "5 на 4" нанес Владимир Алистров.