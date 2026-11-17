17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" сегодня проведут третий поединок очередной выездной серии в регулярном чемпионате КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.



"Зубры" впервые в сезоне сыграют с "Нефтехимиком", за который выступает белорусский защитник Владислав Еременко. Хоккеисты из Нижнекамска в своей домашней серии провели уже три матча, из которых выиграли один - у "Салавата Юлаева" (4:3). Также "волки" проиграли "Локомотиву" и "Авангарду" с одинаковым счетом 1:5. "Динамо" начало гостевое турне с победы над СКА (4:1), после чего уступило "Торпедо" (0:1).



В таблице Западной конференции столичный клуб занимает восьмое место, набрав 27 очков. У "Нефтехимика" на четыре балла больше и третья позиция на Востоке. В минувшем регулярном чемпионате "зубры" и "волки" встречались дважды, оба раза сильнее с результатом 4:3 оказывался соперник. Встреча команд в Нижнекамске стартует в 19.00.-0-