Минские динамовцы проиграли "Спартаку" и выпали из топ-8 Западной конференции

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" проиграли первый из двух матчей очередной выездной серии в регулярном чемпионате КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.В пятницу, 6 ноября, "зубры" гостили у московского "Спартака". Защитник "Динамо" Кристиан Хенкель впервые сыграл в текущем сезоне, форвард минчан Сергей Калинин вернулся в состав после месячного отсутствия из-за травмы. На первый перерыв команды отправились при счете 2:0 в пользу хозяев, в начале второй трети "Спартак" довел разрыв до крупного - 4:0.После четвертой пропущенной шайбы Зак Фукале уступил место в воротах Евгению Прохорову, который дебютировал в КХЛ. Незадолго до окончания периода гостям удалось вдвое сократить отставание: сперва выход "один на один" реализовал Илья Усов, после чего первую шайбу в чемпионате забросил Джош Брук.В концовке встречи команды обменялись голами, за "зубров" отличился Владимир Алистров. Итог игры - поражение "Динамо" со счетом 3:5. Подопечные Сергея Брылина сползли на девятое место на Западе, пропустив вперед питерский СКА, который ранее одолел "Амур". Второй и последний матч выездной серии минчане проведут 8 ноября против "Сочи".-0-