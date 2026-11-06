6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" проиграли первый из двух матчей очередной выездной серии в регулярном чемпионате КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В пятницу, 6 ноября, "зубры" гостили у московского "Спартака". Защитник "Динамо" Кристиан Хенкель впервые сыграл в текущем сезоне, форвард минчан Сергей Калинин вернулся в состав после месячного отсутствия из-за травмы. На первый перерыв команды отправились при счете 2:0 в пользу хозяев, в начале второй трети "Спартак" довел разрыв до крупного - 4:0.
После четвертой пропущенной шайбы Зак Фукале уступил место в воротах Евгению Прохорову, который дебютировал в КХЛ. Незадолго до окончания периода гостям удалось вдвое сократить отставание: сперва выход "один на один" реализовал Илья Усов, после чего первую шайбу в чемпионате забросил Джош Брук.
В концовке встречи команды обменялись голами, за "зубров" отличился Владимир Алистров. Итог игры - поражение "Динамо" со счетом 3:5. Подопечные Сергея Брылина сползли на девятое место на Западе, пропустив вперед питерский СКА, который ранее одолел "Амур". Второй и последний матч выездной серии минчане проведут 8 ноября против "Сочи".-0-
Спорт
06 ноября 2026, 22:13
Минские динамовцы проиграли "Спартаку" и выпали из топ-8 Западной конференции
Новости рубрики Спорт
Главное
В 2026 году будут выделены дополнительные средства на строительство арендного жилья и инфраструктурных объектов
Топ-новости
Кратчайший путь между Западом и Востоком - через Беларусь. Снопков о потенциале транзита через новый терминал
Кочанова на встрече с вице-премьером Лаоса отметила взаимную поддержку стран и важность парламентского диалога
С нами интереснее