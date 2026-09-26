Минские динамовцы проиграли оба матча выездной серии в КХЛ

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минское "Динамо" остается без гостевых побед в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/27, сообщает корреспондент БЕЛТА.



В последнем матче второй выездной серии сезона "зубры" встречались с "Шанхайскими Драконами" в Санкт-Петербурге. После пропуска трех игр из-за повреждения в состав "Динамо" вернулся нападающий Сэм Энас. Минчане оказались в положении отстающих на 10-й минуте, а вскоре после перерыва получили в свои ворота вторую шайбу.



Огорчить хозяев гости сумели только за десять секунд до финальной сирены - отличился Даниил Сотишвили. Итог поединка - поражение "зубров" со счетом 1:2. Из восьми матчей со старта чемпионата минчане проиграли шесть. Столичный клуб опустился на девятую строчку Западной конференции, набрав в двух играх гостевого турне одно очко.



Далее подопечных Сергея Брылина ожидает пятиматчевая домашняя серия, в которой наша команда примет тольяттинскую "Ладу" (28 сентября), московский ЦСКА (1 октября), ярославский "Локомотив" (3 октября), нижегородское "Торпедо" (5 октября) и питерский СКА (8 октября).-0-