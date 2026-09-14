Минские динамовцы проиграли четвертый матч подряд на старте сезона КХЛ 

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минское "Динамо" продлило серию неудач на старте регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/27, сообщает корреспондент БЕЛТА.



В последнем матче дебютной выездной серии регулярки "зубры" встречались с "Ладой", которая начала чемпионат с четырех поражений кряду. Тольяттинцы вышли вперед на 27-й минуте, воспользовавшись первым же удалением в составе минчан. Незадолго до ухода на перерыв Крис Тирни сравнял цифры, но гол капитана "Динамо" был отменен из-за нарушения правил.



В середине третьего периода хозяева удвоили перевес. Спустя пару минут наша команда получила право на игру в большинстве, и тренерский штаб принял решение заменить вратаря на шестого полевого игрока. Ставка "зубров" не сыграла, вместо собственной результативной атаки гости получили шайбу в пустые ворота - 0:3.



Вскоре форвард минчан Сергей Кузнецов все же реализовал лишнего, но времени на спасение у "Динамо" почти не оставалось. В концовке хоккеисты команд обменялись точными бросками, у "бело-голубых" отличился Сэм Энас. В итоге 2:4, подопечные Сергея Брылина потерпели четвертую неудачу подряд и впервые в сезоне ушли со льда без набранных очков.



С тремя баллами столичный клуб занимает девятое место в таблице Западной конференции. Далее минчан ожидают два матча на домашней площадке - 18 сентября "зубры" примут новосибирскую "Сибирь" (начало в 19.10), а 20 сентября сыграют с "Автомобилистом" из Екатеринбурга (17.10).-0-