Минские динамовцы победили "Автомобилист" в домашнем матче КХЛ

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" выиграли оба матча второй домашней серии в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/27, сообщает корреспондент БЕЛТА.В воскресенье, 20 сентября, "зубры" принимали "Автомобилист" из Екатеринбурга. Стартовую треть хозяева закончили с минимальным перевесом, первую шайбу в сезоне забросил Даниил Сотишвили. В начале второго периода Ксавье Уэлле удвоил преимущество минчан, спустя пять минут гости сократили отставание, но довольно быстро Даниил Липский вернул на табло разницу в два гола - 3:1. В обеих результативных атаках этого отрезка участвовал капитан клуба Крис Тирни.Третья пробоина вынудила тренерский штаб уральцев заменить голкипера Владимира Галкина, но его дублер Евгений Аликин продержался "сухим" всего четыре минуты: большинство в составе "Динамо" реализовал Николя Обе-Кюбель, отличившийся в третий раз за два домашних матча. Голевую передачу отдал Тай Смит, который набирает очки в каждой игре со старта чемпионата.В заключительной трети "Автомобилист" отыграл две шайбы, но спастись не сумел. Точку в матче броском в пустые ворота поставил Сергей Кузнецов. Финальный счет - 5:3. С семью баллами минчане идут в Западной конференции шестыми. На ближайшей неделе подопечные Сергея Брылина проведут два матча на выезде - с московским "Динамо" (24 сентября) и "Шанхайскими Драконами" (26 сентября).-0-Фото Сергея Шелега, Дениса Костюченко