8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" проиграли "Сочи" в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Незадолго до ухода на перерыв Николя Обе-Кюбель сократил отставание "зубров", а в третьем отрезке игры Сэм Энас сравнял цифры. Встреча перешла в овертайм, где гости пропустили уже на второй минуте. Итог матча - поражение "Динамо" со счетом 2:3.
Наша команда помогла "Сочи" уйти с последнего места на Западе. Сами минчане делят в конференции восьмую строчку со СКА, сыграв при этом на два поединка больше. Серия неудач столичного клуба достигла трех игр. Следующий матч подопечные Сергея Брылина проведут 10 ноября дома против омского "Авангарда".-0-
Спорт
08 ноября 2026, 19:43
Минские динамовцы отыграли отставание в две шайбы, но уступили "Сочи" в овертайме
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