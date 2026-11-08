Минские динамовцы отыграли отставание в две шайбы, но уступили "Сочи" в овертайме 

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" проиграли "Сочи" в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.Впервые в карьере в стартовом составе на матч КХЛ вышел 19-летний вратарь минчан Евгений Прохоров. Уже на 19-й секунде встречи Арсений Чухраев поразил чужие ворота, но гол был отменен из-за помехи голкиперу южан. Заброшенные по правилам шайбы зрители увидели только в середине второго периода, когда сочинцы отличились дважды за четыре минуты.Незадолго до ухода на перерыв Николя Обе-Кюбель сократил отставание "зубров", а в третьем отрезке игры Сэм Энас сравнял цифры. Встреча перешла в овертайм, где гости пропустили уже на второй минуте. Итог матча - поражение "Динамо" со счетом 2:3.Наша команда помогла "Сочи" уйти с последнего места на Западе. Сами минчане делят в конференции восьмую строчку со СКА, сыграв при этом на два поединка больше. Серия неудач столичного клуба достигла трех игр. Следующий матч подопечные Сергея Брылина проведут 10 ноября дома против омского "Авангарда".-0-