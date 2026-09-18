Минские динамовцы одержали первую победу в сезоне КХЛ

Минчане набрали пять очков и поднялись на седьмое место в Западной конференции. Второй и последний поединок домашней серии столичный клуб проведет 20 сентября против "Автомобилиста" из Екатеринбурга.-0-

Фото Дениса Костюченко Фото Дениса Костюченко

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минское "Динамо" добыло первую победу в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/27, сообщает корреспондент БЕЛТА.Первый успех пришел к подопечным Сергея Брылина только в пятом матче регулярки - на "Минск-Арене" "зубры" принимали "Сибирь" из Новосибирска. В стартовой трети команды обошлись без голов, основные события развернулись во втором периоде. На 25-й минуте встречи Сергей Калинин вывел "Динамо" вперед, а незадолго до ухода на перерыв хозяева отличились дважды за 80 секунд - точные броски нанесли Даниил Липский и Николя Обе-Кюбель.В заключительной трети канадский новичок столичного клуба оформил дубль. За шесть минут до финальной сирены "Сибирь" сумела уйти от "сухого" поражения, наказав минчан за удаление. Финальный счет - 4:1 в пользу "Динамо", защитник нашей команды Тай Смит заработал ассистентский балл в пятой игре подряд.