Минские динамовцы одержали первую победу в сезоне КХЛ

Первый успех пришел к подопечным Сергея Брылина только в пятом матче регулярки - на "Минск-Арене" "зубры" принимали "Сибирь" из Новосибирска. В стартовой трети команды обошлись без голов, основные события развернулись во втором периоде. На 25-й минуте встречи Сергей Калинин вывел "Динамо" вперед, а незадолго до ухода на перерыв хозяева отличились дважды за 80 секунд - точные броски нанесли Даниил Липский и Николя Обе-Кюбель.
Минчане набрали пять очков и поднялись на седьмое место в Западной конференции. Второй и последний поединок домашней серии столичный клуб проведет 20 сентября против "Автомобилиста" из Екатеринбурга.-0-
Фото Дениса Костюченко