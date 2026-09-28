Минские динамовцы одержали 500-ю победу в КХЛ, едва не упустив перевес в пять шайб

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" удачно начали третью домашнюю серию в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/27, сообщает корреспондент БЕЛТА.



В понедельник, 28 сентября, "зубры" принимали тольяттинскую "Ладу". В первом периоде команды обошлись без голов, хотя "зубры" выглядели активнее и создали больше моментов. Превратить игровое преимущество в голы удалось уже после перерыва - в начале второй трети хозяева заработали большинство, которое всего за семь секунд реализовал Станислав Галиев.



Спустя пару минут перевес "Динамо" удвоил Брэди Лайл. По ходу периода хоккеисты "Лады" получили еще два удаления, и оба раза минчане воспользовались нарушениями правил со стороны гостей - отличились Сэм Энас и Ксавье Уэлле. Три голевые передачи в течение семи минут отдал капитан столичного клуба Крис Тирни.



В заключительном отрезке личные достижения оформили молодые форварды "зубров": Арсений Чухраев забросил дебютную шайбу в КХЛ, а ставший ассистентом Кирилл Лозовский набрал первое очко в лиге. В конце периода хоккеисты "Лады" едва не испортили вечер в Минске, отыграв четыре гола, но "Динамо" удержало победу. Финальный счет - 5:4.



Эта виктория стала для минчан пятисотой за 18 лет выступления в КХЛ. В текущем сезоне наша команда выиграла третий домашний матч подряд и поднялась на восьмое место в Западной конференции. Следующий поединок подопечные Сергея Брылина проведут в "Минск-Арене" 1 октября против московского ЦСКА.-0-