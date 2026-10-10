Минские динамовцы крупно проиграли "Локомотиву", Лимож забросил впервые в сезоне

Гостевое турне минчане начали в Ярославле, где "зубров" встретил действующий обладатель Кубка Гагарина "Локомотив" под руководством бывшего главного тренера "Динамо" Дмитрия Квартальнова. Стартовую треть наша команда проиграла со счетом 0:2, в середине следующей 20-минутки Алекс Лимож сократил отставание. Канадский форвард забросил первую шайбу в сезоне во второй игре после возвращения из лазарета.





Также в этом периоде ярославцы дважды поразили ворота минчан, но оба гола были отменены: первый - из-за положения "вне игры", второй - из-за помехи вратарю. В заключительной трети хозяева огорчили гостей уже по правилам, причем не два раза, а сразу четыре. Итоговый счет - 1:6.





Подопечные Сергея Брылина остались на восьмом месте в Западной конференции, набрав 15 очков в 14 матчах. Второй и заключительный поединок выездной серии "зубры" проведут 12 октября в Санкт-Петербурге против "Шанхайских Драконов".-0-

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минское "Динамо" с поражения стартовало в очередной выездной серии в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/27, сообщает корреспондент БЕЛТА.