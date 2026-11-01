Минские динамовцы дома всухую проиграли одноклубникам из Москвы

В заключительном матче домашней серии минчане принимали московских одноклубников. На 18-й минуте встречи форвард "зубров" Сергей Кузнецов огорчил голкипера соперника, но шайба была отменена, поскольку перед взятием ворот было положение "вне игры". Вместо лидерства 1:0 минчане получили отставание 0:1 незадолго до ухода на перерыв.
"Зубры" пропустили динамовцев Москвы на седьмое место Западной конференции и теперь отстают от них на очко. Следующий поединок подопечные Сергея Брылина проведут 6 ноября в гостях у московского "Спартака".-0-
Фото Сергея Шелега