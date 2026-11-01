Минские динамовцы дома всухую проиграли одноклубникам из Москвы

"Зубры" пропустили динамовцев Москвы на седьмое место Западной конференции и теперь отстают от них на очко. Следующий поединок подопечные Сергея Брылина проведут 6 ноября в гостях у московского "Спартака".-0-

Фото Сергея Шелега Фото Сергея Шелега

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты столичного "Динамо" неудачно завершили очередную серию игр в "Минск-Арене" в рамках регулярного чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.В заключительном матче домашней серии минчане принимали московских одноклубников. На 18-й минуте встречи форвард "зубров" Сергей Кузнецов огорчил голкипера соперника, но шайба была отменена, поскольку перед взятием ворот было положение "вне игры". Вместо лидерства 1:0 минчане получили отставание 0:1 незадолго до ухода на перерыв.За следующие два периода хозяева так и не смогли отличиться по правилам, гости же поразили цель еще трижды. Итог поединка - поражение нашей команды со счетом 0:4. Из трех матчей на родном льду минчане выиграли только один, причем в двух проигранных не забросили ни одной шайбы.