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"МИНСК" вышел на первое место в чемпионате Беларуси по баскетболу

Опубликовано:

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Спорт
31 октября 2026, 16:07

"МИНСК" вышел на первое место в чемпионате Беларуси по баскетболу

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "МИНСКА" возглавили турнирную таблицу чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
 
Сегодня в поединке очередного тура минчане уверенно переиграли на выезде "Гродно-93-ГрГУ" с перевесом в 78 очков - 120:42. Баскетболисты "Борисфена" на площадке могилевского спорткомплекса "Олимпиец" с минимальным преимуществом одолели "Гомельских рысей" - 72:71. Витебский "Рубон" победил на своей площадке брестскую "Викторию" со счетом 91:80. Турнирное положение после сегодняшних встреч: "МИНСК" - 14 очков (9 матчей), "Гродно-93" - 13 (7), "Борисфен" - 12 (7), "Рубон" - 12 (8). В центральном поединке следующего тура "Борисфен" примет на своей арене действующих чемпионов страны баскетболистов "Гродно-93".
 
Лидер женского первенства "Горизонт" сегодня одержал седьмую викторию подряд, разгромив у себя дома "Гомельских рысей" - 114:44. После этой победы в активе команды Наталии Трофимовой стало 14 очков из 14 возможных. На три балла отстает гродненская "Олимпия", которая 1 ноября сыграет в гостях у брестской "Виктории".-0-
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