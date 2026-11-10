"МИНСК" выиграл четвертый матч в Единой молодежной лиге ВТБ

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "МИНСКА" одержали четвертую победу в матчах регулярного сезона Единой молодежной лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.





После двух поражений в российской столице от московских ЦСКА и МБА-МАИ, подопечные Дмитрия Колтунова разгромили на своей площадке казанский УНИКС с преимуществом в 30 очков - 88:58. Самым результативным в составе хозяев стал Олег Салей, в активе которого 19 очков, по 17 баллов набрали Никита Кудрявцев и Захар Барбашинский. В следующем матче 12 ноября минчане примут у себя дома "Нижний Новгород-Мещерский". В семи проведенных поединках этого сезона белорусы одержали четыре виктории и потерпели три поражения, они занимают седьмое место, набрав 11 очков. Турнирную таблицу возглавляет питерский "Зенит", набравший 16 очков из 16 возможных. На один балл меньше у МБА-МАИ, 13 очков в активе ЦСКА.





На первом этапе 16 участников молодежной лиги проводят двухкруговой турнир с матчами дома и в гостях. Регулярный чемпионат завершится 6 марта 2027 года, после чего пройдут серии 1/8 и 1/4 финала (до двух побед). Победители четвертьфинальных баталий выйдут в "Финал четырех" и разыграют награды Единой молодежной лиги ВТБ.





Баскетболисты "МИНСКА" в третий раз выступают в этих состязаниях. В двух предыдущих сезонах они выходили в четвертьфинал, где уступали будущим чемпионам. Весной 2025 года белорусы проиграли молодежной команде МБА-МАИ, а в прошлом сезоне пропустили в "Финал четырех" сверстников из "Зенита", которые затем в поединке за золото переиграли МБА-МАИ - 80:71. В игре за бронзовые награды ЦСКА оказался сильнее краснодарского "Локомотива-Кубани" - 81:57. Баскетболисты ЦСКА являются пятикратными чемпионами, три титула у "Зенита", два - у "Химок", по разу Единую молодежную лигу выигрывали "Локомотив-Кубань" и МБА-МАИ.-0