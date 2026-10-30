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"МИНСК" уступил ЦСКА в Единой молодежной лиге ВТБ 

Опубликовано:

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Спорт
30 октября 2026, 16:20

"МИНСК" уступил ЦСКА в Единой молодежной лиге ВТБ 

Фото cskabasket.ru
Фото cskabasket.ru
Фото cskabasket.ru
30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. После небольшого перерыва возобновились встречи Единой молодежной лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Баскетболисты "МИНСКА" сегодня встречались в Москве с одним из главных фаворитов турнира ЦСКА и уступили со счетом 63:97. Для москвичей это пятая виктория в пяти проведенных матчах. В предыдущих поединках этого сезона белорусы одержали победы над уфимским "Динамо" - 82:59, екатеринбургским "Уралмашем" - 67:32 и пермской "Пармой" - 79:75, а также уступили челябинскому ЧБК - 64:70. В понедельник, 2 ноября, подопечные Дмитрия Колтунова сыграют в российской столице с МБА-МАИ, а 9 ноября примут на своей арене казанский УНИКС.

На первом этапе 16 участников молодежной лиги проводят двухкруговой турнир с матчами дома и в гостях. Регулярный чемпионат завершится 6 марта 2027 года, после чего пройдут серии 1/8 и 1/4 финала (до двух побед). Победители четвертьфинальных баталий выйдут в "Финал четырех" и разыграют награды Единой молодежной лиги ВТБ.

Баскетболисты "МИНСКА" в третий раз выступают в этих состязаниях. В двух предыдущих сезонах они выходили в четвертьфинал, где уступали будущим чемпионам. Весной 2025 года белорусы проиграли молодежной команде МБА-МАИ, а в прошлом сезоне пропустили в "Финал четырех" сверстников из питерского "Зенита", которые затем в поединке за золото переиграли МБА-МАИ - 80:71. В игре за бронзовые награды ЦСКА оказался сильнее "Локомотива-Кубани" - 81:57. Баскетболисты ЦСКА являются пятикратными чемпионами, три титула у "Зенита", два - у "Химок", по разу Единую молодежную лигу выигрывали "Локомотив-Кубань" и МБА-МАИ.-0- 
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