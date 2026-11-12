"МИНСК" проиграл домашний матч Единой молодежной лиги ВТБ

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "МИНСКА" потерпели четвертое поражение в Единой молодежной лиге ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.





Сегодня белорусы принимали на своей площадке "Нижний Новгород-Мещерский" и неожиданно уступили с результатом 64:76. Самым результативным в составе хозяев площадки стал Захар Барбашинский, набравший 12 очков, на один балл меньше в активе Назара Жданюка. В восьми проведенных поединках этого сезона минчане одержали четыре виктории и столько же раз проиграли, у них девятая позиция в турнирной таблице. Два следующих поединка подопечные Дмитрия Колтунова проведут на выезде: 19 ноября они сыграют с баскетболистами "Самары", а 21 ноября встретятся с саратовским "Автодором".





В центральном поединке сегодняшнего дня баскетболисты "Зенита" потерпели первое поражение в сезоне, уступив в Санкт-Петербурге столичному МБА-МАИ - 71:82. Москвичи выиграли все восемь проведенных встреч. Положение в группе лидеров: "Зенит" - 17 очков (9 матчей), МБА-МАИ - 16 (8), ЦСКА - 14, "Локомотив-Кубань" - 14 (8), "Химки" - 14 (8).





На первом этапе 16 участников молодежной лиги проводят двухкруговой турнир с матчами дома и в гостях. Регулярный чемпионат завершится 6 марта 2027 года, после чего пройдут серии 1/8 и 1/4 финала (до двух побед). Победители четвертьфинальных баталий выйдут в "Финал четырех" и разыграют награды Единой молодежной лиги ВТБ.





Баскетболисты "МИНСКА" в третий раз выступают в этих состязаниях. В двух предыдущих сезонах они выходили в четвертьфинал, где уступали будущим чемпионам. Весной 2025 года белорусы проиграли молодежной команде МБА-МАИ, а в прошлом сезоне пропустили в "Финал четырех" сверстников из "Зенита", которые затем в поединке за золото переиграли МБА-МАИ - 80:71. В игре за бронзовые награды ЦСКА оказался сильнее краснодарского "Локомотива-Кубани" - 81:57. Баскетболисты ЦСКА являются пятикратными чемпионами, три титула у "Зенита", два - у "Химок", по разу Единую молодежную лигу выигрывали "Локомотив-Кубань" и МБА-МАИ.-0