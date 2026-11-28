28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заключительный этап розыгрыша женского Кубка Беларуси по баскетболу - "Финал четырех" - стартует на площадке РГУОР в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.





В первом полуфинальном поединке нынешний владелец трофея "МИНСК" встретится с действующими чемпионками страны баскетболистками гродненской "Олимпии" (начало игры в 15.00). Во втором полуфинале лидер нынешнего национального первенства "Горизонт" будет соперничать со своей молодежной командой (начало игры в 18.00). Победители сегодняшних встреч 29 ноября сыграют в решающем матче 30-го кубкового розыгрыша, а проигравшие поспорят за бронзовые награды. Вход на все игры свободный.





Год назад "МИНСК" обыграл в финале "Олимпию" и в шестой раз стал обладателем Кубка Беларуси. В игре за бронзу "Горизонт" оказался сильнее молодежной команды БК "МИНСК".-0-