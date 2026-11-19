19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "МИНСКА" одержали пятую викторию в играх чемпионата Единой молодежной лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.



В сегодняшнем гостевом поединке с баскетболистами "Самары" белорусы выиграли с перевесом в семь баллов - 74:67. Самым результативным в составе победителей стал защитник Егор Батвенков, который набрал 21 очко, в активе нападающего Егора Жебровского 13 баллов. В 9 проведенных поединках этого сезона минчане набрали 14 очков, одержав 5 побед и потерпев 4 поражения, сейчас у них 8-я позиция в турнирной таблице. Свой следующий матч регулярного сезона подопечные Дмитрия Колтунова проведут 21 ноября в Саратове против местного "Автодора", который выиграл 3 из 8 матчей, он занимает 10-е место. Положение в группе лидеров: МБА-МАИ (Москва) - 18 очков (9 матчей),"Зенит" (Санкт-Петербург) - 17 (9), ЦСКА (Москва) - 16 (9).



На первом этапе 16 участников молодежной лиги проводят двухкруговой турнир с матчами дома и в гостях. Регулярный чемпионат завершится 6 марта 2027 года, после чего пройдут серии 1/8 и 1/4 финала (до двух побед). Победители четвертьфинальных баталий выйдут в "Финал четырех" и разыграют награды Единой молодежной лиги ВТБ.



Баскетболисты "МИНСКА" в третий раз выступают в этих состязаниях. В двух предыдущих сезонах они выходили в четвертьфинал, где уступали будущим чемпионам. Весной 2025 года белорусы проиграли молодежной команде МБА-МАИ, а в прошлом сезоне пропустили в "Финал четырех" сверстников из "Зенита", которые затем в поединке за золото переиграли МБА-МАИ - 80:71. В игре за бронзовые награды ЦСКА оказался сильнее краснодарского "Локомотива-Кубани" - 81:57. Баскетболисты ЦСКА являются пятикратными чемпионами, три титула у "Зенита", два - у "Химок", по разу Единую молодежную лигу выигрывали "Локомотив-Кубань" и МБА-МАИ.-0-