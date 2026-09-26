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"МИНСК" и "Рубон" выиграли в первом туре чемпионата Беларуси по баскетболу

Опубликовано:

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Спорт
26 сентября 2026, 18:19

"МИНСК" и "Рубон" выиграли в первом туре чемпионата Беларуси по баскетболу

Фото баскетбольного клуба "Минск"
Фото баскетбольного клуба "Минск"
Фото баскетбольного клуба "Минск"
26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фавориты баскетбольного чемпионата Беларуси победно стартовали в новом сезоне, сообщает корреспондент БЕЛТА.
 
Серебряные призеры прошлого первенства баскетболисты "МИНСКА" разгромили на своей площадке "Гродно-93-ГрГУ" с перевесом в 56 очков - 104:48. Обладатель бронзы витебский "Рубон" переиграл на выезде брестскую "Викторию" с результатом 86:80. Накануне в стартовом поединке 35-го чемпионата страны могилевский "Борисфен" одолел на своей арене "Гомельских рысей" - 67:64. В финальной серии прошлого первенства баскетболисты "Гродно-93" одолели "МИНСК" (3:2) и второй раз подряд завоевали золото, всего у них десять титулов. Баскетболисты "МИНСКА" 16 раз становились чемпионами страны. В серии за бронзу "Борисфен" был сильнее "Рубона".
 
Встречи женского первенства начнутся 3 октября. В стартовом поединке нового сезона обладатель серебра "МИНСК" встретится у себя дома с воспитанницами РГУОР, а молодежная команда гродненской "Олимпии" примет на своей площадке бронзового призера "Горизонт" из Минской области. Действующие чемпионки Беларуси баскетболистки "Олимпии" 4 октября примут в Гродно СДЮШОР-МИНСК. В золотой серии предыдущего первенства "Олимпия" трижды подряд обыграла "МИНСК" и стала чемпионом после 13-летнего перерыва. Бронзу завоевал основной состав "Горизонта", уверенно победивший свою молодежную команду. В активе "Горизонта" 15 чемпионских титулов, у "Олимпии" девять триумфов.-0-
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