28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "МИНСКА" выиграли шестой поединок кряду и вышли на первое место в турнирной таблице чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Сегодня в домашнем поединке минчане разгромили "Гродно-93-ГрГУ" с разницей в почти четыре десятка очков - 86:49. Могилевский "Борисфен" переиграл на своей арене "Гомельских рысей" с результатом 69:59. Баскетболисты "Рубона" победили в Витебске брестскую "Викторию" со счетом 111:72. Положение в лидирующей группе после сегодняшних игр: "МИНСК" - 22 очка (13 матчей), "Борисфен" - 21 (13), "Рубон" - 21 (13), "Гродно-93" - 20 (11). На следующей неделе, 2 декабря, "Рубон" примет у себя дома "МИНСК", а в Бресте "Виктория" будет соперничать с "Гродно-93".



Турнирную таблицу женского чемпионата уверенно возглавляет "Горизонт", у которого 18 очков из 18 возможных, по 15 баллов набрали гродненская "Олимпия" и молодежная команда "МИНСКА". В центральном поединке следующего тура 5 декабря "Олимпия" встретится в Гродно с главной командой БК "МИНСК".-0-