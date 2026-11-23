23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" потерпели очередное поражение в регулярном чемпионате российской Суперлиги среди женских команд, сообщает корреспондент БЕЛТА.





В матче девятого тура подопечные Александра Перепелкина во Дворце спорта "Уручье" принимали петербургскую "Ленинградку". Стартовая партия длилась почти час: белоруски отыграли шесть сетболов соперниц, не реализовали шесть собственных, но с седьмой попытки все-таки склонили чашу весов на свою сторону - 37:35.





Второй отрезок игры также остался за хозяйками площадки (25:22). Увы, сделать решающий шаг наши девушки не сумели - два следующих сета были проиграны (18:25, 15:25), равно как и тай-брейк (12:15). Итог встречи - поражение 2:3, "Минчанка" набрала первый балл за месяц.





Серия поражений столичного клуба достигла уже восьми игр. В таблице Суперлиги белоруски с четырьмя очками занимают предпоследнее 13-е место, опережая лишь "Омичку". Следующий поединок наши волейболистки проведут 27 ноября в гостях у идущей на седьмой строчке "Тулицы".-0-