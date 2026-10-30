30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" продлили серию поражений в регулярном чемпионате женской российской Суперлиги сезона-26/27, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В матче пятого тура наши девушки гостили в Челябинске у клуба "Динамо-Метар", который в начале сезона Суперлиги обходился без побед. 12 сентября команды встречались в рамках предварительного этапа Кубка России, тогда сильнее были белоруски (3:2).
30 октября по ходу стартового отрезка "Минчанка" нивелировала отставание в шесть мячей, затем отыграла три сетбола и со второй попытки забрала партию (28:26). Повторить сей результат не удалось, три следующих сета оказались проиграны (16:25, 19:25, 18:25).
Итог матча - поражение подопечных Александра Перепелкина с результатом 1:3, столичный клуб продлил серию неудач до четырех. С тремя очками белоруски занимают 12-е место в турнирной таблице Суперлиги среди 14 команд.
Следующий поединок в женском чемпионате России по волейболу наши спортсменки проведут 7 ноября на выезде против петербургской "Корабелки", которая идет в четверке сильнейших.-0-
Спорт
"Минчанка" проиграла четвертый матч кряду в российской Суперлиге
30 октября 2026, 19:28
"Минчанка" проиграла четвертый матч кряду в российской Суперлиге
Скриншот видео ВК "Динамо-Метар"
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