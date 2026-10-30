"> "Минчанка" проиграла четвертый матч кряду в российской Суперлиге

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" продлили серию поражений в регулярном чемпионате женской российской Суперлиги сезона-26/27, сообщает корреспондент БЕЛТА.



В матче пятого тура наши девушки гостили в Челябинске у клуба "Динамо-Метар", который в начале сезона Суперлиги обходился без побед. 12 сентября команды встречались в рамках предварительного этапа Кубка России, тогда сильнее были белоруски (3:2).



30 октября по ходу стартового отрезка "Минчанка" нивелировала отставание в шесть мячей, затем отыграла три сетбола и со второй попытки забрала партию (28:26). Повторить сей результат не удалось, три следующих сета оказались проиграны (16:25, 19:25, 18:25).



Итог матча - поражение подопечных Александра Перепелкина с результатом 1:3, столичный клуб продлил серию неудач до четырех. С тремя очками белоруски занимают 12-е место в турнирной таблице Суперлиги среди 14 команд.



Следующий поединок в женском чемпионате России по волейболу наши спортсменки проведут 7 ноября на выезде против петербургской "Корабелки", которая идет в четверке сильнейших.-0-