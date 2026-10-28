"Минчанка-2" выиграла первый матч 3-го тура Молодежной волейбольной лиги России

Матчи третьего тура сезона-2026/27 с участием белорусок принимает Краснодар. В стартовой игре "Минчанка-2" встречалась с хозяйками площадки из "Динамо-РЦСП" и одержала уверенную победу - 3:0 (25:21, 25:20, 25:23). 29 октября наши девушки сыграют с тульской "Тулицей-2", а в субботу и воскресенье проведут повторные игры с теми же соперниками.
После девяти матчей чемпионата столичный клуб с 24 баллами лидирует в турнирной таблице МВЛ среди 14 команд, опережая "Тулицу-2" на одно очко. "Минчанка-2" является чемпионом Молодежной волейбольной лиги России сезона-2020/21 и серебряным призером сезонов 2019/20 и 2025/26.-0-